​В Ярославской области компенсацию расходов на оплату услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов будут получать более 130 тысяч федеральных и региональных льготников. Деньги на это в бюджете предусмотрены в полном объеме.



– Обращаем внимание всех льготополучателей, что с заявлением в органы социальной защиты населения или в многофункциональные центры обращаться не нужно, – подчеркнул заместитель директора регионального департамента труда и социальной поддержки населения Алексей Шабалин. – Льгота на оплату услуги предоставляется инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших или умерших инвалидов войны, гражданам, пострадавшим вследствие радиационного воздействия, инвалидам или семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам труда и военной службы, реабилитированным лицам и тем, кто признан пострадавшим от политических репрессий, а также многодетным семьям.



Обращение с твердыми коммунальными отходами выделено в отдельную коммунальную услугу с 1 сентября. Сумму, начисленную за прошедший месяц, необходимо уплатить полностью. Компенсация за этот период будет учтена в квитанции за октябрь.



Вся информация по льготополучателям – об их статусе, месте жительства, составе семьи – находится в расчетных организациях, которые определяют размер компенсаций по жилищным и коммунальным услугам. Ежемесячно к 5-му числу компании передают эти данные в органы соцзащиты муниципальных образований, которые производят соответствующие выплаты.



– Несмотря на то, что в сентябре информация по компенсации за услугу обращения с ТКО не отражена в платежном документе, она рассчитана, – сообщил ведущий юрисконсульт ЯроблЕИРЦ Игорь Дорошенко. – Для получения выплат необходимо полностью внести сумму, указанную в платежном документе за предыдущий период. И в следующем месяце компенсация будет предоставлена.