|Шесть проектов от Ярославской области отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Победители будут включены в формируемый Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) «Магазин верных решений» и растиражированы на территории других регионов страны.
В числе одобренных проектов – «Молодежное трудовое движение «Яротряд». Его реализация позволила привлечь 460 человек для участия в тренингах, профориентационных мероприятиях, благоустройстве города. Проекты «Эколес», «Ярославское взморье» и «Формирование новой репутации известного туристического маршрута Золотое кольцо России» направлены на развитие туристического потенциала региона.
Также на российском уровне будет представлен ряд социальных инициатив, в том числе по формированию доступной среды.
Результаты конкурса будут объявлены в рамках инвестиционного форума «Сочи-2019».
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вчера, 16:30
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