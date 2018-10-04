|4 октября, накануне Дня учителя, губернатор Дмитрий Миронов поздравил педагогов региона с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло в театре имени Федора Волкова.
– Ярославские учителя – профессионалы своего дела, – сказал Дмитрий Миронов. – Свидетельством тому служат многочисленные призы и медали их учеников. Более полутора тысяч ярославских школьников ежегодно принимают участие в предметных олимпиадах, сотни достойно представляют регион на всероссийских финалах. В рейтинге субъектов страны по этому направлению наша область на протяжении трех последних лет стабильно входит в первую десятку. Это, безусловно, ваша заслуга.
В школах региона в настоящее время трудятся более двадцати тысяч педагогических работников. В этом году их ряды пополнили 163 молодых специалиста.
На празднике лучшим учителям были вручены государственные и региональные награды. Приказом Министерства просвещения РФ восемь специалистов удостоены сертификатов на получение денежного поощрения. Три педагога получили благодарности губернатора за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы образования.
Дипломами и знаками лауреатов конкурса на соискание премии губернатора в сфере образования отмечены авторский коллектив ярославской школы №58, педагоги Емишевской школы, информационно-образовательных центров Тутаевского района и города Рыбинска, учителя Ярославского педагогического колледжа, гимназии №3, специалисты Центра помощи детям и Института развития образования Ярославской области.
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вчера, 16:30
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