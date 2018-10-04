|Ярославское инновационное оборудование использовано при реставрации исторического фонтана в городе Палехе Ивановской области. Новейшая технология строительной 3D-печати позволила усовершенствовать форму сооружения и наилучшим образом вписать его в ландшафт.
Фонтан «Сноп» – знаковое место в парке у Крестовоздвиженского собора. Его создал в середине прошлого века известный скульптор Н.В. Дыдыкин, один из воссоздателей Большого каскада в Петергофе и автор памятника Пушкину на Мойке.
При проведении реставрации фонтана в Палехе совместно с жителями было принято решение изменить его изначальную форму с прямоугольной на круглую. Также в объект вмонтирована подводная подсветка в тонах палехской лаковой миниатюры, на прежнее место, в центр, вернулась скульптура «Сноп».
Диаметр главного палехского фонтана составляет 26 метров, глубина – 3 метра. Несъемная опалубка парапета напечатана с помощью строительного 3D-принтера ярославской компании «АМТ-Спецавиа».
Справка
Группа компаний «АМТ-Спецавиа» (Ярославль) – ведущий разработчик и первый в Европе серийный производитель строительных 3D-принтеров для печати как малых архитектурных форм, так и зданий высотой до 30 этажей.
На оборудовании ярославского производства напечатаны первое офисное здание и первый жилой дом в Европе и СНГ. Принтеры торговой марки «АМТ» работают в нескольких странах мира.
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вчера, 16:45
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