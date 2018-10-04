​4 октября в Ярославле состоялось торжественное открытие регионального этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2019». Его участниками могут стать работники детских садов, школ, профессиональных образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, чей стаж не превышает пяти лет. Возраст участников не ограничивается.



– Такой конкурс профессионального мастерства мы в регионе проводим впервые, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Творческие педагогические соревнования – «Учитель года», «Воспитатель года» и конкурс для педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» – уже стали традиционными для нас, теперь к ним прибавился конкурс для молодых педагогов. Современной системе образования нужны молодые, энергичные, умные и профессиональные наставники – те, кто шагает в ногу со временем, умеет разговаривать с детьми на их языке, свободно ориентируется в мире электронных информационных ресурсов. Поэтому у «Педагогического дебюта» особая атмосфера, яркая и новаторская. Это старт, открывающий новые возможности для педагогического роста.



Участникам регионального этапа предстоит пройти два тура и ряд конкурсных испытаний. Первый тур включает в себя четыре задания: выполнение творческой работы «Мои точки роста», создание видеоролика «Моя визитная карточка», презентацию своего опыта «У меня это хорошо получается» и открытое занятие с детьми.



Во втором туре финалисты должны публично произнести речь на заданную тему, продемонстрировав свою профессиональную и гражданскую позицию, и принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».



Заявки на участие в конкурсе «Педагогический дебют» принимаются до 10 октября.