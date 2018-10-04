​В Правительстве области прошло очередное заседание проектного офиса по реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



– В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году запланирован ремонт 40 объектов Ярославской агломерации. Из них 30 – участки улично-дорожной сети общей протяженностью 81,3 километра, 10 – светофоры. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 27 объектов: 22 дороги и пять светофоров, – сообщил руководитель проектного офиса Ярославской агломерации, заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. – Мы, безусловно, учитываем опыт первого года реализации проекта: в прошлом году в это же время количество введенных объектов составляло только треть от всего объема.



Взаимодействие с общественниками – один из важнейших аспектов работы. На заседаниях проектного офиса представителям заказчиков и подрядчиков сообщают обо всех замечаниях активных жителей, блогеров, координаторов проекта «Дороги Ярославля» в целях устранения недочетов.



– Сегодня отфрезерован некачественно уложенный участок трассы на Шопшу. Завтра подрядчик будет асфальтировать его заново, – доложил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – О работах в несоответствующих погодных условиях нам сообщили общественники, затем данные сигналы были подтверждены и пробами.



Государственное предприятие «Ярдормост» завершает работы на улицах Чайковского и Салтыкова-Щедрина в Ярославле: подрядчику осталось закончить асфальтировку съездов, установить знаки и нанести разметку.



АО «ЕКС» работает на четырех объектах в областном центре: это улицы Блюхера и Спартаковская, Ленинградский проспект и проспект Авиаторов.



Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2018 году выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составляет 1,46 миллиарда рублей.



Справка



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 объекта общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.