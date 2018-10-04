​Возгорание крыши одного из зданий средней школы в селе Марково Ростовского района, возникшее в 13.40, ликвидировано. Пострадавших нет. Об этом сообщил выехавший на место заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.



– Благодаря грамотным действиям руководства школы, а также добровольной пожарной дружине ОАО "Красный маяк" и прибывшим на место пожарным расчетам, огонь быстро потушен. Учителя и школьники оперативно покинули здание. Были приняты все меры для обеспечения безопасности детей, – сообщил Роман Колесов. – В здании, где возникла внештатная ситуация, занимаются 25 человек с 5 по 9 класс. Уже решен вопрос о временной организации образовательного процесса для них во втором здании школы, где учатся начальные классы.



В данный момент ведутся следственные мероприятия по выяснению причины возгорания.