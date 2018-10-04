​Опыт Ярославской области по реализации проектов и практик инициативного бюджетирования – хороший пример для других субъектов РФ. Об этом сегодня заявил директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России Сергей Романов на межрегиональном семинаре в Ярославле.



По словам Сергея Романова, программы инициативного бюджетирования реализуются по всей стране в связке с приоритетным федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды». Следовательно, они должны быть интегрированы, и этот процесс, отметил представитель Минфина, хорошо организован в Ярославской области.



– Очень важно не пытаться тот или иной проект подстроить под требования практики инициативного бюджетирования, не раздвигать для него рамки и требования, а сделать так, как в Ярославской области, – объединить органы управления этими проектами, – сказал Сергей Романов. – Необходим единый офис реализации практик инициативного бюджетирования. Все проекты должны стекаться в одну точку. И тогда будет видна общая картина, не будет возникать никаких конфликтов, пересечений и задвоений. Я говорю о ситуациях, когда в одном дворе по разным проектам устанавливаются две площадки, а в соседнем тем временем нет ни одной. Объединить работу по обустройству территорий в рамках одного офиса управления и есть самое правильное решение.



В настоящее время в регионах существует 112 практик и программ инициативного бюджетирования, притом что еще 2 года назад, в 2016-м, их было не более 40. Растет информированность граждан о реализации таких проектов, увеличивается финансовое обеспечение.



– По итогам прошлого года общий объем использованных на проекты инициативного бюджетирования средств достиг 14,5 миллиарда рублей. Это очень серьезная сумма. По сравнению с 2016 годом она выросла в два раза, – заметил Сергей Романов. – И Ярославская область в числе лучших регионов по выделению средств из бюджетов на эти программы.



В 2018 году на проекты в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» предусмотрено 682 миллиона рублей. Основная часть средств – более 400 миллионов – адресована на реализацию проектов по направлению «Городская среда». 250 миллионов выделено на поддержку местных инициатив, около 20 миллионов – на культуру, 7,6 миллиона – на парки и скверы.