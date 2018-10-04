​4 октября губернатор Дмитрий Миронов встретился с олимпийским чемпионом Александром Поветкиным и бойцом смешанных единоборств Романом Зенцовым. В ходе встречи обсуждались новые тенденции развития бокса на территории Ярославской области.



– Этим летом были открыты четыре специализированных зала в разных муниципальных районах. Такие объекты есть во всех городах региона и даже в некоторых крупных селах. Боксом в нашей области сейчас увлекаются почти две с половиной тысячи человек, – сказал Дмитрий Миронов. – Развивается и женское направление. Наша спортсменка Александра Тихонова в этом году победила на первенстве России и скоро примет участие в первенстве Европы, которое на следующей неделе откроется в Анапе.



Дмитрий Миронов отметил, что в секциях бокса бесплатно занимаются около тысячи ярославских детей и подростков.



– Многие из них на ваших боях учатся, как нужно идти к цели, – сказал он гостям. – Поэтому общение с начинающими боксерами может стать решающим в их спортивной судьбе. Я благодарю вас за тот огромный вклад в развитие бокса, который вы вносите, участвуя в различных мероприятиях и проводя мастер-классы.



Александр Поветкин поблагодарил губернатора за содействие развитию бокса на территории области.



– Спорт воспитывает сильных людей. А сильный человек всегда добрее, чем слабый, – заметил Александр Поветкин.



Недавно в регионе подвели итоги II Всероссийского турнира по боксу на Кубок губернатора Ярославской области. Проект стартовал в прошлом году, и Александр Поветкин принял участие в церемонии открытия соревнований. На этот раз ярославские спортсмены завоевали девять медалей: две золотые, одну серебряную и шесть бронзовых.