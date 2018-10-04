​Делегация Ярославской области принимает участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя». Регион представляют заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко, руководители и специалисты департамента энергетики и регулирования тарифов, представители муниципальных образований и ресурсоснабжающих предприятий.



Российская энергетическая неделя – крупнейший отраслевой форум, посвященный анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. В этом году он собрал специалистов из более чем 100 стран мира. Пленарное заседание открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.



– Устойчивое, поступательное развитие энергетики – это ключевое условие динамичного роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей, повышения благосостояния всех людей на нашей планете, – сказал Владимир Путин. – Россия открыта для сотрудничества в области энергетики в интересах глобальной энергетической безопасности, в интересах будущих поколений. И мы, конечно, рассчитываем на активный диалог по всем этим темам.



Виталий Ткаченко, принявший участие в пленарном заседании, отметил, что Российская энергетическая неделя – крупнейшая экспертная площадка страны, позволяющая знакомиться с передовыми разработками, применяемыми в топливно-энергетическом комплексе, узнавать о новейших энергосберегающих технологиях.



– У Ярославской области есть весомые достижения в области энергетики, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – В июне 2017 года введена в эксплуатацию Хуадянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ, построенная с использованием передовых энергосберегающих и экологически чистых технологий. В результате ввода объекта дефицит Ярославского энергорайона снижен на 60 процентов, при этом существенно разгружены питающие его линии электропередачи. Перераспределение потоков мощности уже показывает тенденцию к уменьшению в настоящее время потерь в электрических сетях. Снята зависимость от Костромской ГРЭС, что позволяет ремонтировать электрооборудование в теплое время года, не боясь каскадного развития аварий. Появилась возможность подключения новых потребителей.



Мероприятия форума продолжаются. По традиции на площадке РЭН пройдет всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018 – 2019 годов». В его работе примет участие заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.



Также специалисты департамента в рамках молодежного дня РЭН-2018 побывают на подведении итогов всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче», региональный этап которого Ярославская область проводит в течение последних лет.