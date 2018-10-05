​Дорогие преподаватели и ветераны педагогического труда!



Примите искренние поздравления с Днем учителя!



Этот профессиональный праздник отмечается с особой теплотой и благодарностью. Ведь образ наставника занимает особое место в жизни каждого человека, играет важную роль в жизни общества.



Следуя своему призванию, вы помогаете становлению личности, передаете молодому поколению знания, прививаете лучшие человеческие качества и принципы.



Современная жизнь предъявляет к педагогам высокие требования. Ярославские специалисты отрасли, демонстрируя высокую компетентность, творческий подход, владение новейшими средствами и методиками обучения, неотступно следуют своей благородной миссии.



Желаю вам успехов в служении идеалам просвещения и всего самого доброго!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов