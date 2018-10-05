​В микрорайоне «Яблоневый посад» Ярославля у дома №3 по 2-му Брагинскому проезду продолжается строительство детского сада на 280 мест.



– Подрядчик уже выкопал котлован и приступил к закладке фундамента, – сообщил директор областного департамента строительства Виктор Неженец. – В данный момент на объекте работают около 30 человек. Мы осуществляем мониторинг строительства на каждом этапе.



Новый сад будет представлять собой трехэтажное кирпичное здание с утепленным фасадом. Общая площадь – 6644 квадратных метра. При возведении объекта будут применяться современные технологии.



– Это дошкольное учреждение крайне необходимо микрорайону, – отметил и. о. мэра Ярославля Владимир Волков. – «Яблоневый посад» стремительно растет, развивается, и здесь все больше семей с детьми.



Работы начались в июне, срок их завершения по графику – в ноябре следующего года.



Общая стоимость объекта вместе с оборудованием – 208 миллионов рублей. Более 43 миллионов рублей на строительство этого дошкольного учреждения Ярославская область получила из федерального бюджета.



– Садик в «Яблоневом посаде» попал в федеральную программу, – сказал депутат Государственной Думы РФ Александр Грибов. – Всего 33 региона смогли защитить свои заявки, хотя их подавали все. Отрадно, что Ярославль получил финансирование на это строительство.