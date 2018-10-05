​5 октября губернатор Дмитрий Миронов принял участие в церемонии открытия социально-кадрового центра ОАО «РЖД». Мероприятие приурочено к празднованию 150-летия Северной железной дороги и 15-летия образования ОАО «РЖД».



– Уверен, этот пилотный проект станет образцом для реформирования кадровых служб других железных дорог страны, – сказал Дмитрий Миронов. – Северная железная дорога – одна из старейших в России. За полтора столетия она сыграла огромную роль в развитии экономики как нашего, так и соседних регионов. Оставаясь важнейшим подразделением РЖД, она и сегодня обеспечивает ритмичную работу ярославских предприятий, пополняет бюджет нашей области, решает важнейшие социальные задачи.



В церемонии открытия центра также приняли участие заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев, старший вице-президент ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, вице-президент по управлению персоналом и социальным вопросам Дмитрий Шаханов, начальник департамента управления персоналом Сергей Саратов, председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров, начальник Северной железной дороги Валерий Танаев.



Как отметил Сергей Саратов, ярославский социально-кадровый центр – это пилотный проект, часть новой модели предоставления кадровых услуг в ОАО «РЖД». Он основан на принципах разделения работ в целях повышения их качества. Специалисты центра будут заниматься оформлением документов сотрудников магистрали. Остальные работники кадровых служб железной дороги смогут выполнять основные задачи по управлению персоналом, в частности, по формированию кадрового резерва, разработке и соблюдению профстандартов и защите персональных данных.



– Внедрение общих центров кадрового обслуживания позволит РЖД повысить качество работы с персоналом и сократить издержки, связанные с осуществлением административных функций, – пояснил Сергей Саратов. – Эти задачи будут решены за счет стандартизации тех кадровых операций, которые не являются вариативными, не несут добавленной стоимости и выполняются работниками кадрового блока ежедневно.



Также в этот день Дмитрий Миронов вместе с Сергеем Кобзевым возложил цветы к памятнику Савве Мамонтову, расположенному на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный.