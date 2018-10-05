11 января 2019 года в стране окончательно завершится переход с аналогового на цифровое телевещание. Организацию подготовки к этому процессу 5 октября обсудили на совещании с главами муниципальных районов, которое заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая провела в режиме видеоконференции. Участие в работе приняли представители департаментов информатизации и связи, труда и социальной поддержки населения, а также директор Ярославского филиала РТРС Альберт Сазонов.



– В регионе активно идет информационно-разъяснительная кампания по переходу на цифровое эфирное телевещание, – отметила Екатерина Троицкая. – Переход на «цифру» позволяет существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, сэкономить частотный ресурс. При этом, в отличие от пользования сетями кабельных и спутниковых операторов, никаких доплат за просмотр не предусмотрено.



Цифровая сеть позволяет людям смотреть телеканалы без абонентской платы и с минимальными расходами на приемное оборудование. Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 – это все телевизоры, произведенные с 2013 года, – нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В других случаях требуется специальная приставка.



Малоимущие и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить поддержку в ее приобретении. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.



– На данный момент социальные работники комплексных центров провели подомовой обход 18,5 тысячи пожилых, инвалидов, находящихся на домашнем обслуживании, – сообщил первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Дмитрий Аминов. – Выявлено, что в приобретении приставок нуждаются 3972 человека – у них только аналоговое телевидение. Сейчас органы социальной защиты прорабатывают варианты помощи этим людям.



По итогам совещания Екатерина Троицкая дала поручение составить перечень и график объезда населенных пунктов Ярославской области для дополнительного информирования населения о переходе на цифровое эфирное телевещание. В ближайшее время разъяснительные материалы также будут размещены в центрах «Мои Документы» и отделениях почтовой связи.



По всем вопросам, касающимся цифрового телевидения, можно обратиться на горячую линию: 8-800-220-20-02.



Справка



Сегодня жители Ярославской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 канал» «Россия – Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала – «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».



К концу этого года жители Ярославской области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», «Муз-ТВ»). 10 телеканалов второго мультиплекса жители региона уже смотрят в Ярославле, Ростове, Угличе, Мышкине, Рыбинске, Тутаеве, Некоузе и других населенных пунктах, расположенных в зоне охвата радиотелевизионных передающих станций «Дубки» и «Волга». К концу года второй мультиплекс придет во все дома области.