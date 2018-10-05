​Более 80 человек посетили ведущие предприятия Ярославской области в рамках Дня промышленности. Экскурсии были организованы в ООО «Компания Дизель», ПАО «Тутаевский моторный завод», филиал АО «Кордиант» в Ярославле, ПАО «Автодизель», ПАО «Ярославский судостроительный завод» и ПАО «Ярославский радиозавод».



– В течение трех дней все желающие могли познакомиться с инновационными разработками и высокотехнологичным оборудованием предприятий Ярославля и Тутаева, с их традициями и историей, – рассказал председатель комитета развития промышленности регионального департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – Это как минимум интересно и познавательно. Наш департамент организует экскурсии на заводы для студентов вузов в целях профориентации. За последние несколько месяцев мероприятия были проведены в АО «ТИИР» и ПАО «Ростовский оптико-механический завод».



3 октября экскурсанты посетили производство «Компании Дизель» и Тутаевский моторный завод. 4 октября – музей и производство в ярославском филиале «Кордианта». На «Автодизеле» гостям показали производство двигателей семейства ЯМЗ-530 нового поколения. Это самая современная отечественная разработка двигателей для грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники и других видов коммерческого транспорта. 5 октября экскурсии прошли на Ярославском судостроительном заводе и Ярославском радиозаводе.



– Поездка на радиозавод оказалась очень интересной. Сам я работаю в рекламной сфере, но с детства знаю много о радиоаппаратуре от отца. Здесь чистые цеха, современное оборудование, молодежи есть куда идти работать, – поделился впечатлениями экскурсант Дмитрий Истомин.