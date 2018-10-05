​На автомобильной дороге Ярославль – Шопша в Ярославском муниципальном районе началась замена верхнего слоя нового асфальтобетонного покрытия – в результате проверки выявлено его несоответствие требованиям нормативных документов.

– Этот объект относится к Ярославской агломерации и ремонтируется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», – рассказал заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. – Качество работ контролируется как профильными предприятиями, так и общественностью. Активисты высказывали свои замечания к ремонту этой дороги. Все они были зафиксированы техническим надзором ГКУ «Ярдорслужба». Пробы, проанализированные областной дорожно-строительной лабораторией, показали, что уложенная асфальтобетонная смесь не соответствует требованиям ГОСТ по водонасыщению.

Подрядчику было выдано предписание на устранение замечаний – на фрезерование участка с устройством нового верхнего слоя. После завершения работ будут проведены повторные лабораторные испытания.

– Некачественно выполненные работы мы переделываем за свой счет, – прокомментировал директор подрядной организации Алексей Фирстов.

Полностью завершить ремонт на этом объекте при благоприятных погодных условиях планируется до конца октября.

Справка

В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будет отремонтировано 40 объектов Ярославской агломерации, 30 из которых – участки улично-дорожной сети общей протяженностью 81,3 километра, 10 – светофоры.

Финансирование проекта в 2018 году составляет 1,46 миллиарда рублей, 730 миллионов из которых – из федерального бюджета.

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