​С начала года сотрудники инспекции административно-технического надзора Ярославской области провели более 350 рейдов по выявлению и пресечению нарушений при использовании тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним. Также организовано 19 проверок юридических лиц, которыми охвачено свыше 2500 технических средств. Привлечены к административной ответственности более 1600 человек.



– Эта работа ведется в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, – сообщил заместитель начальника инспекции Игорь Буянов. – На территории региона зарегистрировано и используется более 27 тысяч самоходных машин и прицепов к ним. Среди наиболее частых нарушений – эксплуатация без технического осмотра и полиса ОСАГО, отсутствие регистрационных документов, выпуск на линию машин с неисправностями, управление техникой без соответствующего удостоверения тракториста-машиниста.



Очередной рейд проведен в районе улицы Промышленной в Ярославле. Инспекторы проверили 15 самоходных машин, выявили два нарушения. В соответствии с КоАП РФ за это предусмотрен штраф: для граждан – до 2000 рублей, для должностных лиц – до 3500 рублей, для юридических лиц – до 10000 рублей.