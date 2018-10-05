​5 октября участники межрегионального семинара по вопросам реализации программ инициативного бюджетирования в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» осмотрели объекты, реконструированные в Ярославле по губернаторской программе «Решаем вместе!».



В частности, они побывали в парке «Нефтяник». Здесь летом этого года установлены детская игровая и спортивная площадки, скамейки и урны, обустроено футбольное поле. Кроме того, отремонтировано асфальтовое покрытие, восстановлен газон, сделаны новая входная группа и автомобильная парковка. Работы стартовали в июле и были завершены уже в августе. Реализацию этого проекта на общенародном голосовании в марте поддержали более 57 тысяч горожан.



– При благоустройстве парка применен комплексный подход, – рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Теперь здесь присутствуют малые архитектурные формы для всех возрастных групп населения: детей, подростков, людей постарше. Кроме того, установлены новые лавочки, сделано освещение, обустроены дорожки.



Участие в двухдневном семинаре, открывшемся 4 октября, принимают представители более чем 30 регионов страны, а также федеральных министерств, Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Среди них – профессор португальского университета Мадейры Домингуш Родригез.



– В нашей стране программы инициативного бюджетирования реализуются уже очень давно, около 12 лет, – сообщил он. – Люди сами решают, что и где должно быть благоустроено. Как показывает практика, в основном выбирают скверы, парки, детские площадки, места выгула собак и так далее. Победителей определяет финальное голосование. Тот парк, который мы увидели сегодня в Ярославле, впечатляет. Это прекрасный пример реализации такой программы. Огромное число людей поддержало этот проект. Уверен, теперь им всем здесь комфортно отдыхать, гулять, проводить время.



Представители российских регионов также высоко оценили реконструкцию парка «Нефтяник», отметив, что ярославский опыт реализации проекта инициативного бюджетирования будет полезен в их дальнейшей работе.