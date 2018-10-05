​5 октября губернатор Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с новым главой Некоузского района Григорием Петровым. Глава региона обозначил первоочередные задачи, стоящие перед руководством района.



– Вы избраны главой района с очень непростой социально-экономической обстановкой и большим комплексом накопленных проблем. Но эти проблемные вопросы должны быть вам хорошо известны как уроженцу Некоузского района. Будем решать их в плановом порядке, – подчеркнул Дмитрий Миронов, обращаясь к Григорию Петрову. – Основная задача – не улучшение показателей, а улучшение качества жизни людей. Знаю, что жители вам доверяют, и уверен, что вы это доверие оправдаете.



В первую очередь Дмитрий Миронов поручил Григорию Петрову взять под личный контроль прохождение отопительного сезона.



– Отопительный сезон начался с 28 сентября. Все подготовительные мероприятия выполнены, объекты социальной сферы и жилой фонд подключены к отоплению. С момента начала отопительного сезона возникали сбои в работе котельного оборудования, которые в кратчайшие сроки были устранены, – рассказал Григорий Петров. – В настоящее время мы совместно с главами поселений осуществляем контроль всей жилищно-коммунальной сферы. Коммунальные службы проинструктированы, мобилизованы. Поставлена задача устранять все возникающие аварийные ситуации в кратчайшие сроки.



Отдельно на встрече обсудили ситуацию с подачей тепла в поселке Мокеиха. Сейчас там ведется монтаж новой котельной, работающей на угле. До ее запуска тепло в дома жителей Мокеихи будет поступать от старой торфяной котельной.



Запасы торфа созданы, качество соответствует всем необходимым характеристики. На данный момент топливо поставляется из Костромской области, но в ближайшее время котельная начнет работать на торфе, добываемом в Мокеиха-Зыбинском месторождении. Лицензию сроком на один год выдана одному из предпринимателей района.



В числе приоритетных задач глава региона обозначил четкое исполнение всех программ, запланированных в бюджете на этот год, и подготовку бюджета на 2019 год. Также Дмитрий Миронов поручил усилить работу по привлечению новых инвесторов в Некоузский район и созданию новых рабочих мест.