​Работа по повышению инвестиционной привлекательности региона в Ярославской области ведется в том числе путем сокращения сроков утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. К концу года эта процедура не должна занимать более 17 дней.



Сейчас в этот срок уже укладываются 11 муниципальных образований. Самые оперативные – Большесельский и Любимский районы.



– Мониторинг работы в данном направлении Правительство региона ведет в постоянном режиме, – сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – В прошлом году распоряжением Правительства России утвержден ряд целевых моделей по повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Мы должны значительно сократить сроки предоставления земельных участков для строительства, а также внести в ЕГРН полную и достоверную информацию, необходимую инвесторам для принятия решений о реализации своих проектов на территории области.



Максим Фролов добавил, что важным показателем также является снижение количества отказов в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Руководителям администраций муниципальных образований рекомендовано вести разъяснительную работу в средствах массовой информации. Кроме того, перечни территорий, на которых невозможно утверждение схемы расположения земельного участка, должны быть опубликованы на официальных сайтах органов местного самоуправления.