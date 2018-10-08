​В Ярославском районе на территории бывшего детского лагеря имени Юрия Гагарина будет создан физкультурно-реабилитационный центр. Вопрос предоставления земельного участка в аренду без торгов для его строительства рассмотрен на заседании рабочей группы областного Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений.



– Безусловно, это важный и своевременный инвестиционный проект, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Его реализация будет способствовать развитию инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений, увеличению численности занимающихся физкультурой, а кроме того, повлечет за собой рост поступлений от налогов в консолидированный бюджет района. Предстоит большая работа: этот проект должен быть реализован с учетом рекомендаций департаментов охраны окружающей среды и природопользования и охраны объектов культурного наследия.



В состав спортивно-оздоровительного комплекса войдут ледовая арена с трибунами, универсальный спортзал, тренажерный зал, двухэтажные корпуса и коттеджи для проживания спортсменов и персонала, открытые спортивные площадки, вело- и беговые дорожки, административные здания.



Планируется, что новый комплекс станет не только универсальной тренировочной базой для спортивных команд, но и центром развития профессионального, любительского и детско-юношеского спорта.



В дальнейшем возможно открытие подобных центров в других районах области.



Инвестор планирует выйти на площадку весной следующего года.