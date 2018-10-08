​19 октября состоится I Форум регионов России и Узбекистана. В преддверии этого события в Ярославскую область с рабочим визитом прибыла делегация республики во главе с хокимом Навоийской области Уктамом Исламовым.



– Дружественные связи нашего региона с Узбекистаном развиваются с 1994 года, – отметил заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Мы сотрудничаем в сферах экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка. За 7 месяцев этого года объем товарооборота составил 4,21 миллиона долларов США. При этом экспорт – 3,54 миллиона долларов.



Предприятия Ярославской области поставляют в Узбекистан нефтепродукты, фармацевтическую и машиностроительную продукцию, лаки, краски, изделия из черных металлов, плавучие средства, а также картофель, сгущенное молоко и шоколад и другие товары. В Ярославский регион из Узбекистана импортируются шерсть, хлопок, готовые текстильные изделия.



Коллег из Узбекистана заинтересовал опыт ярославцев в развитии сырного и картофельного кластеров, наработки в развитии агротуризма. Сегодня стороны договорились подписать несколько меморандумов о сотрудничестве. Так, Узбекистан готов поставлять в регион лук, шиповник и фасоль, в свою очередь, в республике ждут семенной картофель.



В Ярославской области делегация республики пробудет два дня. Завтра гости посетят ряд крупных промышленных предприятий.