​В ближайшее время  Правительство Ярославской области  утвердит  концепцию новой региональной экологической политики,  сформированную  по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.

– Документ станет основополагающим инструментом для реализации и разработки новых программ, нацеленных на обеспечение экологической безопасности региона. Часть мероприятий будет учтена при формировании бюджета на следующие три года, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Особенно важно, что в разработке главного экологического документа приняли участие представители общественности, ведь его реализация затронет все стороны жизни ярославцев.

Работа по формированию концепции проходила в течение двух месяцев. В процессе были задействованы 70 специалистов, включенных в пять экспертных групп: «Вода», «Обращение с отходами», «Воздух», «Лес», «Экологическое просвещение». В основу документа легли 200 предложений экспертов.

Часть инициатив будет воплощена уже в ближайшей перспективе. В их числе – создание регионального законопроекта «О зеленых насаждениях», проведение инвентаризации зеленых насаждений на всех категориях земель, а также развитие и сохранение существующих особо охраняемых природных территорий.

Как сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков, совместно с профильным комитетом Ярославской областной Думы продолжается работа над законопроектом «Об обращении с отходами», направленным на создание экологически безопасной системы оборота мусора и ограничение его ввоза из других регионов на захоронение.

– Также началось формирование сводного тома предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, – сказал Дмитрий Пеньков. – Это позволит оценить степень влияния предприятий на качество атмосферного воздуха и прогнозировать экологические последствия реализации программ промышленного развития на территории.

На данный момент заключен контракт на разработку сводного тома с ООО «Центр обеспечения экологического контроля». Собраны исходные данные, до конца года будут проведены их анализ и обработка.

Кроме того, концепцией предусмотрено внедрение в школах межпредметного курса «Экология Ярославской области», создание на базе Ярославского зоопарка центра эколого-патриотического просвещения, повышение квалификации учителей биологии для реализации экологических программ, а также создание на базе образовательных учреждений экологических лабораторий по мониторингу окружающей среды.

Концепция новой экологической политики Ярославской области будет утверждена постановлением Правительства области в течение месяца. Документ позволит синхронизировать усилия всех органов власти и общественности в направлении обеспечения экологической безопасности региона.

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