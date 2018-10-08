​Сотрудники МЧС, областного департамента охраны окружающей среды и природопользования, Росприроднадзора, рыбоохраны и Северного линейного управления МВД России на транспорте провели обследование участка акватории и прибрежной территории Волги от Ярославля до границы с Костромской областью с использованием многоцелевого катера «Лидер 12М».



– Мы впервые организовали межведомственный рейд на судне, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Это позволило сделать комплексную оценку экологической обстановки с воды и выявить нарушения природоохранного законодательства и требований при эксплуатации маломерных судов.



Маршрут затрагивал шесть памятников природы и государственный природный заказник регионального значения «Левашовский».



– В ходе рейда в районе деревни Новодашково Некрасовского района на территории, граничащей с Левашовским зоологическим заказником, зафиксировано возведение хозяйственных построек, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – По данным фактам нашим департаментом будет проведена дополнительная проверка. Задача – установить, не затронута ли особо охраняемая природная территория, прошли ли собственники земельных участков необходимые для строительства согласования.



В ходе патрулирования выявлено три нарушения эксплуатации маломерных судов, в отношении их водителей составлены административные протоколы. Кроме того, зафиксированы размещение отвалов размываемых грунтов и проведение земляных работ в прибрежной защитной полосе Волги. Это запрещено водным законодательством. Виновные будут установлены и привлечены к ответственности.



Во время рейда сотрудники Росприроднадзора совместно с представителями Ярославского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО взяли пробы из Волги в районе выпусков сточных вод, а также в местах стоянок барж и крупных судов. Результаты анализов будут известны в течение двух недель.



Фактов нарушения правил охоты, а также незаконной добычи водных биоресурсов выявлено не было.



Справка



С начала года департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провел более 750 надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено более 350 нарушений законодательства, в том числе порядка 50 – на особо охраняемых природных территориях.