​В Твери в рамках национального туристского форума «Реки России» состоялся финал регионального конкурса всероссийской туристской премии «Маршрут года» Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Для участия в этом этапе конкурса было отобрано 143 проекта из 52 регионов России, в том числе шесть из Ярославской области. Четыре из них заняли первые места.



В номинации «Лучший велосипедный маршрут» победил проект «Колесим по городу», разработанный центром культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», в номинации «Лучший гастрономический маршрут» – «Трактирный квест по Ярославлю». Проекты Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея «По историческим местам города Углича» и путеводитель по Угличу победили в номинациях «Лучший маршрут в городе» и «Лучший туристический путеводитель». У маршрута «Самая красивая деревня России», разработанного историко-культурным комплексом «Вятское», – третье место, у аудиогида «Сказки агрозоопарка «Лесной берег» – специальный диплом в номинации «Лучшая идея маршрута», «За проект, направленный на развитие детского туризма в Ярославской области».



– Качество региональных маршрутов – один из показателей работы индустрии, который существенно влияет как на увеличение турпотока, так и на экономику в целом, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Для нас важно, чтобы гостям было интересно проводить время в городах ярославской Гардарики, посещать музеи и обзорные экскурсии. Премии являются эффективным инструментом по выявлению наиболее успешных проектов и хорошим инструментом для доработки и развития новых идей.



Проекты – победители регионального конкурса примут участие в финале всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2018», который пройдет 1 – 2 ноября в Ульяновске.



Справка



Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития турмаршрутов. В 2018 году проект проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.