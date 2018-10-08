​В Ярославской области проживают 106 тысяч инвалидов, причем более 24 тысяч – трудоспособного возраста. Из них работу имеют 25,7 процента, то есть более 6,3 тысячи человек.



– Мы целевым образом работаем над расширением возможностей для трудоустройства людей с особенными потребностями, – рассказала заместитель директора регионального департамента государственной службы занятости населения Светлана Воробьева. – Так, помимо норм федерального законодательства, в регионе реализуются ведомственные целевые программы и специальные мероприятия в их рамках.



Ежегодно в органы службы занятости населения Ярославской области обращаются от 1000 до 1500 граждан с инвалидностью. Получают постоянную работу около 40 процентов. В этом году количество трудоустроенных инвалидов растет. По итогам 9 месяцев 2018 года из 850 инвалидов, обратившихся в центры занятости населения, трудоустроены уже более 400 – 47 процентов.



С 2015 года в регионе действует программа по созданию специально оборудованных рабочих мест для этой категории граждан. Благодаря ей трудоустроены 416 человек.



В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения» в 2018 году организовано трудоустройство молодых инвалидов с привлечением наставников. Работодателям в течение трех месяцев возмещаются затраты на оплату труда граждан этой категории до 44 лет – до 8 тысяч рублей – и выплаты за наставничество, также до 8 тысяч рублей.



Кроме того, с июля реализуется мероприятие «Содействие занятости инвалидов, работающих в организациях, учредителями которых являются общественные организации инвалидов». Такие предприятия получают субсидии из областного бюджета на частичное возмещение затрат на заработную плату трудоустроенных на постоянной основе людей с ограниченными возможностями. Планируется, что на эти цели в 2018 году будет выделено более 3,5 миллиона рублей.



Также действует новая государственная услуга – организация сопровождения трудоустройства инвалидов. Она подразумевает оказание индивидуальной помощи, в том числе в обустройстве рабочего места и формировании пути передвижения до него и обратно.