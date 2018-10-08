|В регионе проводится вакцинация диких животных от бешенства. 350 тысяч доз препарата выложено в лесах в питательных брикетах из смеси говяжьего и свиного жира, рыбной и костной муки. Их охотно поедают животные, которые могут заразиться: лисы, барсуки, хори, куницы, норки, ежи, волки, енотовидные собаки.
По бешенству ветеринарные мероприятия проходят в два этапа: весной, после схода снега, и осенью, после гона. На данный момент вакцинацией охвачено более 3,3 миллиона гектаров охотничьих угодий. Очередная раскладка проведена охотинспекторами в государственном зоологическом заказнике «Козьмодемьянский», там размещено 2500 доз.
– Всего в Ярославскую область по федеральной программе в 2018 году поступило 700 тысяч доз вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, – рассказал директор регионального департамента ветеринарии Александр Чавгун.
Как сообщил начальник отдела регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Белев, пик эпизоотии бешенства в Ярославской области был в 2015 году – тогда было зафиксировано 135 случаев заболевания. В 2016-м – 81 случай, в 2017-м – 71, в этом году – 20.
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вчера, 16:45
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