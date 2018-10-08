​19 – 21 октября в Ярославской области пройдет IX всероссийский фестиваль «Русский костюм на рубеже эпох». Участие в нем примут творческие коллективы мастерских, художники-модельеры, фольклорные ансамбли из более чем 30 регионов страны.



– Ярославия традиционно выступает площадкой фестиваля, – отметила директор областного департамента культуры Марина Васильева. – Это одно из самых ярких событий осени в культурной афише области. Программа будет интересна и специалистам, и жителям, и гостям региона.



Состоятся конкурсные показы в номинациях «Сценический костюм», «Современный авторский костюм», «Реконструкция древнерусского костюма», «Этнографический костюм», будет организована творческая лаборатория для авторов коллекций и руководителей коллективов, а также выставка «Кукла в народном костюме» и выставка русского костюма и аксессуаров.



Специальный гость мероприятия – известный собиратель и исследователь русского народного костюма, искусствовед, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей фольклора Сергей Глебушкин. Он представит коллекцию традиционных костюмов.



Все дни фестиваля будет работать ярмарка традиционных русских рукоделий, где можно увидеть и купить украшения и аксессуары, одежду, игрушки ручной работы, предметы быта и многое другое. Пройдут мастер-классы по прядению на самопрялке и интерактивная программа «Традиционные игры русского народа и его соседей XVIII – XIX веков».



21 октября гостей фестиваля ждут яркое представление фолк-мастерской «Народная драма» с участием артели «Буза» и показ лучших коллекций конкурсной программы.