​На I Всероссийской конференции по малым городам и историческим поселениям, которая прошла в Выксе Нижегородской области, был представлен проект благоустройства усадьбы Чистова и прилегающей к ней территории в Мышкине. Он является одним из четырех победителей федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Ярославской области.



В этом году отбор и поощрение инициатив в этой сфере на федеральном уровне проводились впервые.



– Уже можно сказать, что конкурс стал одним из лучших инструментов обучения регионов новому подходу к работе со средой, – отметила директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко. – Проекты должны были соответствовать строгому стандарту: учитывать историю и культурное наследие населенного пункта, мнение жителей, быть вписанными в окружающую среду. Кроме того, обязательно было прописать экономику реализации инициативы. Одним из важных бонусов, который получили все участники независимо от победы, стало построение настоящей городской команды: главы совместно с архитекторами, проектировщиками, представителями общественности научились искать компромиссы и выбирать решения, необходимые местным жителям.



За два дня деловой программы перед 300 гостями из почти 40 регионов выступили более 40 лучших экспертов страны и мира. Конференция дала возможность для обмена опытом по улучшению городской среды.



Мышкинский проект представил советник губернатора – главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. Он сообщил, что регион продолжит участвовать в конкурсе.



– В первый год больше половины наших заявок победили и получили гранты на реализацию, – сказал Михаил Кудряшов. – Мы уже сейчас готовим проекты для подачи в Минстрой. Безусловно, будет учитываться мнение жителей территорий.



В следующие шесть лет конкурс будет проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Правительством Российской Федерации. Общий объем финансирования составит 30 миллиардов рублей. Муниципалитетам, которые хотят принять участие в конкурсе в следующем году, необходимо до 1 декабря начать сбор предложений от жителей и до 1 апреля подать заявки в федеральную комиссию. Победители будут объявлены к 1 июня.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году проводился Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации впервые. Поручение об организации такого мероприятия дал Президент РФ Владимир Путин. Цель конкурса – выявление, поощрение и распространение лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



От Ярославской области на конкурс было направлено семь заявок. Это проекты благоустройства Гаврилов-Яма, Мышкина, Углича, Тутаева, Ростова, Данилова и Переславля-Залесского. Объекты были определены в ходе широкого общественного обсуждения с местными жителями, получили поддержку муниципальных общественных комиссий. Все заявки региона прошли отбор федеральной комиссии и вышли в финал. В итоге победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали Мышкин, Тутаев, Переславль-Залесский и Ростов.