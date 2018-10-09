​В Выксе Нижегородской области прошла 1-я Всероссийская конференция по малым



городам и историческим поселениям. Мероприятие было организовано Минстроем



России. В конференции приняли участие более 300 представителей из почти 40



регионов страны, выступило более 46 лучших российских и зарубежных экспертов в



области благоустройства общественных пространств, развития моногородов,



соучаствующего проектирования, механизмов финансирования мероприятий по



созданию комфортной среды, по приемам и методам организации комфортной



городской среды, социокультурному программированию, а также представители



органов исполнительной власти.



От Ярославской области в конференции участвовала делегация представителей



муниципальных образований во главе с советником губернатора – главным архитектором



региона Михаилом Кудряшовым.



В рамках проведения конференции было объявлено о сроках проведения конкурса



малых городов и исторических поселений 2019 года. Начать сбор предложений



от жителей муниципалитеты должны до 1 декабря 2018 года, а уже до 1 апреля 2019



года – подать заявки в федеральную комиссию.



Правительством Российской федерации утвержден национальной проект «Жилье и



городская среда», в рамках которого будет осуществляться финансирование



конкурса в следующие 6 лет. Общий его объем составит 30 миллиардов рублей.



– По итогам первого года, когда мы проводили конкурс, можно сказать, что он



стал одним из лучших инструментов обучения регионов новому подходу к работе со



средой. Работы на конкурс принимались по строгому стандарту – они должны были



учитывать историю и культурное наследие города, продумывать экономику проекта,



учитывать мнение жителей, быть профессионально проработанными и вписанными в



окружающую среду, – пояснила директор департамента городской среды Минстроя



Оксана Демченко.



Главный архитектор региона Михаил Кудряшов выступил в качестве докладчика и



эксперта на сессии авторских презентаций лучших региональных кейсов



Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в



малых городах и исторических поселениях, он представил проект города Мышкина –



один из четырех, победивших в этом году на федеральном конкурсе.



– Важно создать команду, которая будет работать на результат. Архитектор –



это главный идеолог этого процесса и, в конце концов, победы. Без



профессионального подхода и огромного труда архитекторов совместно с главами,



горожанами, проектировщиками невозможно достичь успешного результата, –



подчеркнул Михаил Кудряшов. – В первый год участия во Всероссийском конкурсе



больше половины наших заявок победили и получили гранты на реализацию, в



дальнейшем Ярославская область будет продолжать участвовать. Мы уже сейчас



готовим проекты для подачи в Минстрой. Безусловно, будет учитываться мнение



жителей территорий.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в



малых городах и исторических поселениях в 2018 году проводился Министерством



строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации впервые.



Поручение об организации такого мероприятия дал Президент РФ Владимир Путин.



Цель конкурса – выявление, поощрение и распространение лучших проектов в сфере



создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



От Ярославской области на конкурс было направлено семь заявок. Это проекты



благоустройства Гаврилов-Яма, Мышкина, Углича, Тутаева, Ростова, Данилова и



Переславля-Залесского. Объекты были определены в ходе широкого общественного



обсуждения с местными жителями, получили поддержку муниципальных общественных



комиссий. Все заявки региона прошли отбор федеральной комиссии и вышли в финал.



В итоге, победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию



комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали



Мышкин, Тутаев, Переславль-Залесский и Ростов.