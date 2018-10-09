|В Выксе Нижегородской области прошла 1-я Всероссийская конференция по малым
городам и историческим поселениям. Мероприятие было организовано Минстроем
России. В конференции приняли участие более 300 представителей из почти 40
регионов страны, выступило более 46 лучших российских и зарубежных экспертов в
области благоустройства общественных пространств, развития моногородов,
соучаствующего проектирования, механизмов финансирования мероприятий по
созданию комфортной среды, по приемам и методам организации комфортной
городской среды, социокультурному программированию, а также представители
органов исполнительной власти.
От Ярославской области в конференции участвовала делегация представителей
муниципальных образований во главе с советником губернатора – главным архитектором
региона Михаилом Кудряшовым.
В рамках проведения конференции было объявлено о сроках проведения конкурса
малых городов и исторических поселений 2019 года. Начать сбор предложений
от жителей муниципалитеты должны до 1 декабря 2018 года, а уже до 1 апреля 2019
года – подать заявки в федеральную комиссию.
Правительством Российской федерации утвержден национальной проект «Жилье и
городская среда», в рамках которого будет осуществляться финансирование
конкурса в следующие 6 лет. Общий его объем составит 30 миллиардов рублей.
– По итогам первого года, когда мы проводили конкурс, можно сказать, что он
стал одним из лучших инструментов обучения регионов новому подходу к работе со
средой. Работы на конкурс принимались по строгому стандарту – они должны были
учитывать историю и культурное наследие города, продумывать экономику проекта,
учитывать мнение жителей, быть профессионально проработанными и вписанными в
окружающую среду, – пояснила директор департамента городской среды Минстроя
Оксана Демченко.
Главный архитектор региона Михаил Кудряшов выступил в качестве докладчика и
эксперта на сессии авторских презентаций лучших региональных кейсов
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, он представил проект города Мышкина –
один из четырех, победивших в этом году на федеральном конкурсе.
– Важно создать команду, которая будет работать на результат. Архитектор –
это главный идеолог этого процесса и, в конце концов, победы. Без
профессионального подхода и огромного труда архитекторов совместно с главами,
горожанами, проектировщиками невозможно достичь успешного результата, –
подчеркнул Михаил Кудряшов. – В первый год участия во Всероссийском конкурсе
больше половины наших заявок победили и получили гранты на реализацию, в
дальнейшем Ярославская область будет продолжать участвовать. Мы уже сейчас
готовим проекты для подачи в Минстрой. Безусловно, будет учитываться мнение
жителей территорий.
Справка
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях в 2018 году проводился Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации впервые.
Поручение об организации такого мероприятия дал Президент РФ Владимир Путин.
Цель конкурса – выявление, поощрение и распространение лучших проектов в сфере
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
От Ярославской области на конкурс было направлено семь заявок. Это проекты
благоустройства Гаврилов-Яма, Мышкина, Углича, Тутаева, Ростова, Данилова и
Переславля-Залесского. Объекты были определены в ходе широкого общественного
обсуждения с местными жителями, получили поддержку муниципальных общественных
комиссий. Все заявки региона прошли отбор федеральной комиссии и вышли в финал.
В итоге, победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали
Мышкин, Тутаев, Переславль-Залесский и Ростов.
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