​В Выксе Нижегородской области прошла 1-я Всероссийская конференция по малым

городам и историческим поселениям. Мероприятие было организовано Минстроем

России. В конференции приняли участие более 300 представителей из почти 40

регионов страны, выступило более 46 лучших российских и зарубежных экспертов в

области благоустройства общественных пространств, развития моногородов,

соучаствующего проектирования, механизмов финансирования мероприятий по

созданию комфортной среды, по приемам и методам организации комфортной

городской среды, социокультурному программированию, а также представители

органов исполнительной власти.

От Ярославской области в конференции участвовала делегация представителей

муниципальных образований во главе с советником губернатора – главным архитектором

региона Михаилом Кудряшовым.

В рамках проведения конференции было объявлено о сроках проведения конкурса

малых городов и исторических поселений 2019 года.  Начать сбор предложений

от жителей муниципалитеты должны до 1 декабря 2018 года, а уже до 1 апреля 2019

года – подать заявки в федеральную комиссию.

Правительством Российской федерации утвержден национальной проект «Жилье и

городская среда», в рамках которого будет осуществляться финансирование

конкурса в следующие 6 лет. Общий его объем составит 30 миллиардов рублей.

– По итогам первого года, когда мы проводили конкурс, можно сказать, что он

стал одним из лучших инструментов обучения регионов новому подходу к работе со

средой. Работы на конкурс принимались по строгому стандарту – они должны были

учитывать историю и культурное наследие города, продумывать экономику проекта,

учитывать мнение жителей, быть профессионально проработанными и вписанными в

окружающую среду, – пояснила директор департамента городской среды Минстроя

Оксана Демченко.

Главный архитектор региона Михаил Кудряшов выступил в качестве докладчика и

эксперта на сессии авторских презентаций лучших региональных кейсов

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, он представил проект города Мышкина –

один из четырех, победивших в этом году на федеральном конкурсе.

– Важно создать команду, которая будет работать на результат. Архитектор –

это главный идеолог этого процесса и, в конце концов, победы. Без

профессионального подхода и огромного труда архитекторов совместно с главами,

горожанами, проектировщиками невозможно достичь успешного результата, –

подчеркнул Михаил Кудряшов. – В первый год участия во Всероссийском конкурсе

больше половины наших заявок победили и получили гранты на реализацию, в

дальнейшем Ярославская область будет продолжать участвовать. Мы уже сейчас

готовим проекты для подачи в Минстрой. Безусловно, будет учитываться мнение

жителей территорий.

Справка

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в 2018 году проводился Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации впервые.

Поручение об организации такого мероприятия дал Президент РФ Владимир Путин.

Цель конкурса – выявление, поощрение и распространение лучших проектов в сфере

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

От Ярославской области на конкурс было направлено семь заявок. Это проекты

благоустройства Гаврилов-Яма, Мышкина, Углича, Тутаева, Ростова, Данилова и

Переславля-Залесского. Объекты были определены в ходе широкого общественного

обсуждения с местными жителями, получили поддержку муниципальных общественных

комиссий. Все заявки региона прошли отбор федеральной комиссии и вышли в финал.

В итоге, победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали

 Мышкин, Тутаев, Переславль-Залесский и Ростов.

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