​Руководство проектного офиса Ярославской агломерации, мэрии Ярославля и управления ГИБДД по области проинспектировало ход работ на проспекте Авиаторов. Это один из самых значимых объектов приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе в 2018 году.



– Работы ведутся в штатном режиме и находятся в высокой степени готовности, – рассказал руководитель проектного офиса, заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. – Незначительное отставание от графика обусловлено большим объемом дополнительных работ, которые должен выполнить подрядчик: они составляют более 20 процентов от контракта. Принято решение дать компании еще 6 – 7 дней на завершение проекта. В свою очередь, хочу сказать спасибо общественникам за их внимание к ремонту. Замечания нами фиксируются, их причины обязательно будут устранены.



Большую роль в контроле качества работ приняли ярославские общественники. Минувшим летом по результатам замечаний представителей проекта «Дороги Ярославля» подрядчик переделывал участок, уложенный при неблагоприятных для ремонта погодных условиях. Также были учтены недочеты по установке бордюрного камня и обустройству тротуаров.



- Сейчас наша задача в кратчайшие сроки ввести объект в строй и проконтролировать устранение всех недочетов, - сообщил и.о. мэра Ярославля Владимир Волков. - По проекту «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле в этом году будет сделано 23 дороги - это более 47 километров. И проспект Авиаторов в числе приоритетных. Это одна из главных городских магистралей.



Всего в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской агломерации в этом году уже отремонтировано и сдано в эксплуатацию 27 объектов из 40.



– Реализация проекта находится на завершающей стадии. Уверен, что все объекты будут сданы в срок, установленный Минтрансом России. В случае нарушений контрактных обязательств подрядчикам, безусловно, выставляются штрафные санкции, – подчеркнул директор департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев.



Справка



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будет отремонтировано 40 объектов Ярославской агломерации, 30 из которых – участки улично-дорожной сети общей протяженностью 81,3 километра, 10 – светофоры.



Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составляет 1,46 миллиарда рублей.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 объекта общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.