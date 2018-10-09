​В центрах «Мои Документы» проходит конкурс детских рисунков на тему «Я и мой город в будущем». Победители будут определены в двух возрастных категориях: до 12 лет и старше.



Представлены 33 работы. Поддержать авторов можно на сайте МФЦ. Голосование продлится до 21 октября, принять в нем участие могут только граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, после авторизации.



– Центры «Мои Документы» есть в каждом муниципальном районе, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Подобные творческие конкурсы среди юных граждан необходимы, так как позволяют в очередной раз всех объединить и посмотреть на наш регион глазами детей.



Авторы трех лучших в каждой возрастной группе работ будут награждены грамотами и призами. Все участники конкурса получат дипломы.



Жителям региона также предоставляется возможность принять участие в конкурсе видеороликов «Не прожить без документов!». Принимаются работы от граждан любого возраста и творческих групп. Материал необходимо разместить на любом общедоступном видеохостинге (например, на YouTube.com).



Заполненную анкету участника с указанием ссылки до 15 октября можно направить на электронную почту mfc@mfc76.ru.