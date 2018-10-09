​Врачи областной клинической больницы сегодня побывали в Угличе: на базе ЦРБ была развернута работа выездной поликлиники.



– Подобные мероприятия мы постоянно организуем не только силами ЯОКБ. Задействованы сотрудники областной детской больницы, областной онкологической больницы. Очень часто в составе врачебных бригад выезжают главные специалисты нашего департамента, – отметил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Год еще не закончился, а врачи уже осмотрели на выездах более 600 пациентов. Почти четверть из них приглашены на дообследования, некоторые госпитализированы.



В этом году медики из Ярославля посетили Гаврилов-Ямский, Тутаевский, Большесельский, Переславский, Ростовский, Некрасовский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Брейтовский, Пошехонский, Пречистенский и Угличский районы. Как показывает практика, наиболее востребованы пульмонологи, кардиологи, гастроэнтерологи, ревматологи и неврологи.



– Наша задача – максимально приблизить специализированную медицинскую помощь к населению, – сказал директор Ярославской областной больницы Василий Тубашов. – Такие выезды мы проводим два раза в месяц. Врачебные бригады формируются по заявкам центральных районных больниц в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных специалистов на местах.



Следующий выезд – в Рыбинский район. Он намечен на 23 октября. 13 ноября медики областной больницы будут работать в Даниловской ЦРБ, 27 ноября – в Борисоглебской.