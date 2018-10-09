​Исполнение обязанностей заместителя председателя Правительства области, курирующего вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, возложено на директора департамента строительства Виктора Неженца. Об этом сообщил сегодня во время расширенного заседания Правительства региона председатель Правительства Дмитрий Степаненко.



– В связи с переходом Виталия Ткаченко на новое место работы исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства становится Виктор Неженец, – заявил Дмитрий Степаненко. – От имени губернатора Дмитрия Миронова и от себя лично благодарю Виталия Ткаченко за работу. Направление, которое вы курировали, не из простых. Приходилось решать массу сложнейших и очень важных для всех жителей нашего региона вопросов. Но вы справлялись с поставленными задачами. Успехов вам на новом месте службы!



От имени губернатора области Дмитрий Степаненко наградил Виталия Ткаченко медалью «За труды во благо земли Ярославской» II степени.



– Мне и моей команде очень многое удалось сделать по таким важнейшим направлениям, как дорожное строительство, решение проблем обманутых дольщиков, жилищно-коммунальное хозяйство, – отметил Виталий Ткаченко. – Но я с болью в сердце уезжаю из Ярославской области. Здесь осталась частичка моей души. Искренне желаю региону успехов и процветания.