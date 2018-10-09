​9 октября в рамках расширенного заседания Правительства Ярославской области проанализировали итоги деятельности в сфере распоряжения землей за два года.



– В рамках создания и реализации единой земельной политики в регионе полностью обновлена система взаимодействия с органами местного самоуправления и федеральными структурами, – отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – Усовершенствовано нормативно-правовое регулирование в сфере управления земельными ресурсами. Созданы льготные условия для инвесторов.



По инициативе губернатора Дмитрия Миронова в целях улучшения инвестиционного климата принят пакет нормативных правовых актов, позволяющих предоставлять участки в аренду без торгов для реализации масштабных экономических и социальных проектов. Возможность получения земли на упрощенных условиях привлекла в регион крупных инвесторов. 28 участков уже предоставлены в аренду без проведения торгов, 11 ходатайств находятся в стадии рассмотрения.



В 2017 году указом губернатора созданы Координационный совет по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений и три постоянно действующие рабочие группы в его составе. Это позволило обеспечить проведение в регионе своего рода «земельно-имущественного аудита», существенно снизить количество ошибок при принятии решений в процессе распоряжения землей и сформировать единообразную правоприменительную практику.



В своем докладе директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов подчеркнул, что региональная земельная политика направлена на решение не только экономических, но и социальных вопросов. Одним из первых законов, принятых в регионе по инициативе Дмитрия Миронова, стал закон, позволяющий предоставлять многодетным семьям участки в аренду без проведения торгов. Данной мерой поддержки уже воспользовались 393 многодетные семьи.



Также в 2017 – 2018 годах на территории области льготным категориям граждан бесплатно предоставлено в собственность 1392 земельных участка.



В ходе обсуждения отмечено, что налоговые и неналоговые поступления от распоряжения землей являются одним из основных источников пополнения местных бюджетов для строительства дорог, школ и детских садов.



– Предстоит проведение кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе земельных участков, – сказал Максим Фролов. – Необходимо осуществить переход к единой методике расчета арендной платы, а также продолжить мероприятия по снижению задолженности по арендной плате за землю. По-прежнему важным направлением работы остается регистрация права собственности на земельные участки, в первую очередь муниципальной, и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований.



Справка



Земельный фонд области составляет более 3,5 миллиона гектаров. Почти половина – федеральная собственность (лес, вода). Еще 27 процентов – собственность физических и юридических лиц. Земли, государственная собственность на которые не разграничена, составляют чуть более 23 процентов.