|9 октября особое внимание на заседании Правительства области было уделено началу отопительного периода.
– Для нас приоритетным является обеспечение каждого жителя региона теплом своевременно и без сбоев, – подчеркнул председатель Правительства Дмитрий Степаненко. – Главы муниципальных образований обязаны строго контролировать ситуацию и не допускать сбоев на протяжении всего сезона.
Решения о запуске отопления объектов социальной сферы и жилого фонда принимают главы районов и городских округов. В этом году процесс начался с 24 сентября. Наиболее оперативно обеспечили подачу тепла потребителям в Брейтовском, Любимском, Первомайском, Пошехонском и Ярославском МР.
На 9 октября полностью завершен пуск тепла в 19 муниципальных районах и городских округах. В заключительной стадии находятся работы в Переславле-Залесском, отопление нескольких оставшихся объектов там планируют включить сегодня.
Как доложил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко, к осенне-зимнему отопительному периоду 2018 – 2019 годов в регионе подготовлено 17746 многоквартирных домов, 606 котельных, 2079 километров тепловых сетей, 3904,4 километра – водопроводных, 2601,2 километра – канализационных и 30134 километра – электрических.
– Несмотря на высокий износ сетей в районах, в этом году по сравнению с предыдущими значительно сокращен период подключения к отоплению, – отметил Виталий Ткаченко. – Если раньше наполнение систем занимало более восьми суток, то в на этот раз большинство муниципальных образований справились за пять. В период пуска тепла за неделю с 1 по 7 октября на объектах теплоснабжения было зарегистрировано восемь технологических нарушений, что на 33 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В настоящее время завершаются пусконаладочные и регулировочные работы на системах теплоснабжения. В зоне особого внимания находятся вопросы оперативного устранения технологических нарушений по обращениям граждан на телефоны горячих линий и немедленного предоставления информации об аварийных ситуациях в Центр управления жилищно-коммунальным хозяйством Ярославской области.
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вчера, 16:30
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