​9 октября подписано соглашение о взаимодействии между региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования и АО «Яргорэлектротранс». Документ предусматривает взаимодействие в сфере охраны окружающей среды и экологического просвещения, а также проведение предприятием ряда природоохранных мероприятий.



Запланированы оборудование выпусков трамвайного депо и депо №2 фильтрами очистки воды, оснащение мойки подвижного состава депо №2 флотационной установкой и системой водооборота. Это будет сделано в 2019 году и позволит улучшить качество сточных вод. Кроме того, предприятие обязалось проводить своевременный вывоз и утилизацию промышленных и бытовых отходов, озеленение, помогать в проведении городских субботников и благоустройстве парков Ярославля.



– Взаимодействие с крупными промышленными предприятиями региона по снижению воздействия на окружающую среду и проведению природоохранных мероприятий – важное направление реализации новой региональной экологической политики, разработка которой инициирована губернатором Дмитрием Мироновым, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Подобные соглашения позволяют сформировать перечень мероприятий по предупреждению нанесения вреда окружающей среде и развитию «зеленой экономики».



Подобные соглашения также заключены с ОАО «Славнефть-ЯНОС», Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, НПО «Сатурн» и АО «Ярославская бумага». В частности, совместно с руководством электростанции запланированы выпуск молоди рыбы в Горьковское водохранилище, мониторинг состояния воды в Волге, натурные замеры на границе санитарно-защитной зоны для контроля уровня загрязнения воздуха.



В рамках соглашения с компанией «Славнефть-ЯНОС» проведены очистка от донного ила 5-й секции буферных прудов, монтаж понтонов в двух резервуарах топливного кольца, выполнены благоустройство и озеленение единой санитарно-защитной зоны Южного промузла. Запланированы работы по переводу к 2020 году технических печей с жидкого топлива на природный газ.



Природоохранные мероприятия в АО «Сатурн» ориентированы на реорганизацию системы сбора промывочных вод химико-технологического производства, реконструкцию очистных сооружений сточных вод, а также озеленение промзоны и территории единой санитарно-защитной зоны. Соглашение с АО «Ярославская бумага», помимо комплекса природоохранных мероприятий, предусматривает внедрение системы производственного экологического контроля.