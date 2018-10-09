​В Ярославской области завершилась природоохранная акция «Очистим лес от мусора!». В ее рамках на землях лесного фонда ликвидированы 192 крупные несанкционированные свалки, общая площадь которых – более 392 гектаров.



– За последние два года нам удалось сделать акцию «Очистим лес от мусора!» региональной традицией и привлечь к участию в ней максимальное количество жителей, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это очень важно, так как, помимо очистки лесных территорий, цель проведения таких мероприятий – формирование чувства ответственности за состояние природы родного края. Это одно из важных направлений новой экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



С начала мая в еженедельном режиме на территориях лесного фонда проводились субботники, в которых приняли участие более 2400 человек, в том числе 1000 добровольцев. За полгода собрано более 3190 кубометров мусора. На полигоны области вывезено 532 машины собранных волонтерами твердых бытовых отходов, что на 112 машин больше, чем в прошлом году.



– Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда необходимы для создания условий роста растений и обеспечения мер пожарной безопасности, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – И в этом направлении мы вместе с жителями региона смогли сделать многое.



Работа по сохранению лесов в Ярославской области продолжается. О несанкционированных свалках, возгораниях, незаконных рубках и других нарушениях природоохранного законодательства необходимо сообщать в региональную диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 8 (4852) 71-00-75, по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в департамент лесного хозяйства Ярославской области по номеру 8 (4852) 24-36-89.