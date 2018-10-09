​9 октября глава региона Дмитрий Миронов принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению форума «ПроеКТОриЯ», прошедшем в Доме Правительства РФ в Москве. Всероссийское мероприятие профессиональной ориентации состоится в ноябре-декабре этого года в Ярославле. Точная дата пока определяется.



На заседании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой также присутствовали Министр просвещения России Ольга Васильева, ее заместитель Ирина Потехина, начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.



– Мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить все вопросы, связанные с проведением в Ярославле крупного всероссийского мероприятия – форума «ПроеКТОриЯ», – сказала Татьяна Голикова. – Очень важно именно на этапе подготовки понять, какие направления требуют наиболее тщательной проработки, какая помощь и содействие необходимы организаторам.



Дмитрий Миронов сообщил, что для обеспечения высокого уровня проведения форума в регионе создан оргкомитет, утвержден план мероприятий.



– Ярославская область имеет хороший опыт проведения масштабных форумов с приглашением большого числа участников и спикеров, – отметил Дмитрий Миронов. – С 2013 года в Ярославле ежегодно проводился Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». В прошлом году форум прошел в новом формате и получил название «ПроеКТОриЯ». В его работе принял участие Президент России Владимир Путин.



По традиции местом проведения мероприятия станет универсальный культурно-развлекательный комплекс «Арена 2000.Локомотив». Участники форума смогут воспользоваться образовательными возможностями и ресурсами Ярославской области. Будет обеспечено информационно-медийное сопровождение мероприятия. Работу школьников организуют в нескольких направлениях: технологии энергии, технологии новых материалов, технологии движения, космические технологии, технологии здоровья и медицины, информационные технологии и агротехнологии.



Одним из инновационных образовательных инструментов этого года станут уроки от педагогов, подготовленные в соавторстве с ведущими работодателями страны.



Всего в Ярославль приедет около 120 наставников: школьных учителей, вузовских преподавателей, мастеров производственного обучения колледжей, педагогов дополнительного образования.



Лучшие уроки будут транслироваться в школах, а также на портале «ПроеКТОриЯ» и в социальных сетях. Школьники смогут не только познакомиться с профессиями, но и задать свои вопросы спикерам, поучаствовать в дискуссии в формате видеомоста.



Справка



Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» (ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится с 2013 года по распоряжению Президента РФ. Мероприятие нацелено на взаимодействие с несколькими ключевыми аудиториями – школьниками, педагогами, работодателями. Новые модели профориентации, представляемые на Форуме, позволяют учащимся получать представления о востребованных и перспективных профессиях.