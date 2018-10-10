​Евразийский банк развития окажет финансовую поддержку сельскохозяйственным предприятиям Ярославской области. Соглашение о сотрудничестве губернатор Дмитрий Миронов и председатель правления банка Андрей Бельянинов подписали 10 октября в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».



Как подчеркнул глава региона, документ даст дополнительную возможность привлечения инвестиций в развитие промышленности и сельского хозяйства Ярославской области.



– Особо хочу отметить, что банк заинтересовался нашими проектами, – сказал Дмитрий Миронов. – Так, в настоящее время в стадии рассмотрения находится инициатива финансирования строительства Ярославского оптово-распределительного центра. Ориентировочный объем инвестиций в этот проект составит 2,5 миллиарда рублей.



Кроме того, сотрудничество с Евразийским банком развития предоставит аграриям региона еще одну возможность получения кредитов на льготных условиях.



– Ярославская область, несомненно, представляет огромный интерес для инвесторов. Сумасшедший промышленный потенциал региона открывает большое количество возможностей для взаимодействия, – сказал Андрей Бельянинов. – Время диктует для производств потребность в постоянных обновлениях, инновациях. Кроме того, в сфере наших интересов – отрасли жилищно-коммунального хозяйства, экологии. Время покажет, в какой именно сфере мы сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество. Но наш банк предоставляет долгосрочные кредиты. Мы нацелены на длительные отношения.