|Восьми предприятиям региона вручены знаки «Ярославское качество». Церемония награждения с участием губернатора Дмитрия Миронова состоялась в рамках открывшейся сегодня в Москве XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Знаков удостоены отдельные виды продукции птицефабрик «Волжанин» и «Ярославский бройлер», сельхозпредприятий «Вощажниково» и «АгриВолга», а также компаний «Атрус», «Ярославский комбинат молочных продуктов», «Интрейдинг», «Переславский завод минеральных вод».
В соответствии с постановлением Правительства региона знак «Ярославское качество» присваивается продовольственным товарам, качество которых не ниже, чем у произведенных в соответствии с ГОСТ. Для получения обязательно проведение добровольной сертификации.
Знак «Ярославское качество» зарегистрирован в Роспатенте и защищен законодательством РФ от его незаконного использования. Он присваивается на безвозмездной основе. Производители могут использовать его изображение на упаковке, в рекламе, печатных изданиях, а также размещать в товаросопроводительной документации, на ярлыках и этикетках в течение трех лет.
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вчера, 15:30
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