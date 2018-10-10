​Восьми предприятиям региона вручены знаки «Ярославское качество». Церемония награждения с участием губернатора Дмитрия Миронова состоялась в рамках открывшейся сегодня в Москве XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».



Знаков удостоены отдельные виды продукции птицефабрик «Волжанин» и «Ярославский бройлер», сельхозпредприятий «Вощажниково» и «АгриВолга», а также компаний «Атрус», «Ярославский комбинат молочных продуктов», «Интрейдинг», «Переславский завод минеральных вод».



В соответствии с постановлением Правительства региона знак «Ярославское качество» присваивается продовольственным товарам, качество которых не ниже, чем у произведенных в соответствии с ГОСТ. Для получения обязательно проведение добровольной сертификации.



Знак «Ярославское качество» зарегистрирован в Роспатенте и защищен законодательством РФ от его незаконного использования. Он присваивается на безвозмездной основе. Производители могут использовать его изображение на упаковке, в рекламе, печатных изданиях, а также размещать в товаросопроводительной документации, на ярлыках и этикетках в течение трех лет.