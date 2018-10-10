|Компания «Ярославские ягоды» реализует в Ростовском районе инвестиционный проект по выращиванию ягод. Соглашение об этом подписано 10 октября на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
– Раньше в Ярославской области промышленным производством ягод в открытом грунте не занимались. Это будет пилотный проект не только для нашего региона, но и для всей северной части Центральной России, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – На первом этапе инвестор планирует выращивать садовую землянику, а затем, когда площадь плантаций увеличится, приступит к производству малины и жимолости.
Дмитрий Миронов подчеркнул: одна из главных задач этого проекта – насытить ягодами местного производства рынки Ярославской области и соседних регионов. Сейчас эта продукция поставляется в основном из-за рубежа.
На первом этапе инвестиции в проект составят порядка 100 миллионов рублей. Планируется создание около 100 новых рабочих мест.
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вчера, 15:30
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