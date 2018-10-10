​В Первомайском районе Ярославской области будет построена современная молочно-товарная ферма на 2400 голов крупного рогатого скота. Соглашение об этом губернатор Дмитрий Миронов и директор ООО «СП «Восход» Саркис Дарманян подписали на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» 10 октября.



– Молочное и мясное животноводство – приоритетное направление сельского хозяйства Ярославской области, и развитию этой отрасли мы уделяем особое внимание, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Строительство такой крупной фермы позволит региону стать безусловным лидером в стране по темпам прироста производства молока. Кроме того, реализация проекта позволит обеспечить сырьем ярославский сырный кластер, который сейчас также активно развивается. Планируется, что все молоко с этой фермы будет использоваться в нашей области. В том числе оно будет поступать на Даниловский и Угличский сыродельные заводы, которые сейчас находятся в стадии модернизации.



В строительство молочно-товарной фермы СП «Восход» вложит порядка 2,5 миллиарда рублей. Срок реализации проекта – 2,5 года. На предприятии будет создано около 100 новых рабочих мест. По словам Саркиса Дарманяна, новая ферма станет высокотехнологичным предприятием, доля ручного труда на котором будет сведена к минимуму.