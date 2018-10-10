​Рыбинское ОАО «Волжанин» построило самую высокую в мире конструкцию из яиц. Достижение официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса накануне официального открытия XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». 10 октября губернатор Дмитрий Миронов вручил руководству фабрики подтверждающий сертификат.



– Птицеводческое предприятие «Волжанин» – гордость Ярославской области. Оно не только одно из самых крупных в России – «Волжанин» выпускает 1,5 миллиарда яиц в год, но и единственное в Европе с полным замкнутым циклом производства, – отметил Дмитрий Миронов. – А на этой выставке, здесь, на ВДНХ, поставлен мировой рекорд: создана самая высокая пирамида из яиц. Достижение внесено в мировую Книгу рекордов Гиннесса.



При постройке пирамиды было использовано 48230 штук свежих, экологически чистых яиц. Высота и ширина конструкции – более 2,5 метра.



– Для того чтобы быть квалифицированным на установление рекорда, необходимо выполнить несколько условий, – заметила официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси-Гемчи. – Требования были следующими: все яйца, использующиеся при строительстве пирамиды, должны быть свежими и без какой-либо обработки. Во-вторых, не разрешено использование никаких приспособлений для скрепления конструкции, клея – допускались только специальные прокладки между рядами. Также необходимо, чтобы конструкция была в форме конкретной фигуры. В данном случае мы с вами увидели пирамиду. Ну и добавлю, что минимальным количеством яиц, требовавшимся для установления рекорда, было 40 с половиной тысяч штук. «Волжанину» удалось построить пирамиду с использованием больше чем 48 тысяч яиц. Рекорд установлен.



Было отмечено, что «Волжанин» продолжает расширять линейку продукции и приступил к производству спортивного питания.