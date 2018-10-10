​В Угличском районе ООО «АгриВолга» планирует построить биофабрику по производству заквасок для сыров камамбер и бри. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на открывшейся в Москве Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».



– Реализация соглашения с ООО «АгриВолга» о строительстве биофабрики – еще одна часть большого проекта по созданию сырного кластера на территории Ярославской области, – сказал губернатор Дмитрий Миронов.



Биофабрика, работающая в Угличском районе с 30-х годов прошлого века, имеет богатую библиотеку штаммов для изготовления молочных заквасок, однако не может в настоящее время осуществлять выпуск продукции в больших объемах.



– Кроме соглашения, подписанного с Правительством Ярославской области, мы заключили договор с Российским институтом сыроделия и маслоделия. Хотим внедрить разработки, сделанные в советское время Угличской биофабрикой, и построить новое производство на территории района, – рассказал председатель совета директоров ООО «АгриВолга» Сергей Бачин. – Для нас будет разработана технология, а мы приобретем оборудование, возведем фабрику и будем выпускать продукцию для всего российского рынка.



Подписанное соглашение подразумевает также расширение масштабов производства бактериальных препаратов.



Реализация проекта позволит вывести программу импортозамещения по производству сыров на новый уровень.