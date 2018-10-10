​Команда ЯГПУ им. К.Д. Ушинского представила на всероссийском фестивале путешествий «Ночи над Волгой» восемь проектов. В их числе – активный туристический маршрут с прохождением препятствий, настольные игры-сувениры о регионе, путеводитель в стиле инфографики, компактный карманный гид, а также несколько туристических программ, связанных с театральной жизнью области. Два ярославских проекта – «Арт.Детектив» и маршрут «Другая экскурсия» – стали победителями.



– Каждому региону важно быть привлекательным для всех категорий туристов, в том числе и для молодых людей. Они сегодня активно путешествуют и проявляют интерес к оригинальным предложениям, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Идеи участников всероссийского фестиваля «Ночи над Волгой» могут стать основой спроса на перспективу ближайших десятилетий.



Проект «Арт.Детектив» представляет собой виртуальный онлайн-квест, в котором участникам предложат познакомиться с историко-культурным наследием региона – шедеврами живописи, музыки и архитектуры.



Туристический маршрут «Другая экскурсия» – серия семейных экскурсий, объединенных одной темой.



Их авторы получат помощь акселераторов проекта «Ночи над Волгой».



– Это позволит нам ускорить процесс воплощения мечтаний в тысячи раз. В наши руки акселераторы вкладывают работающие инструменты, обучают, превращая одинокое сражение на арене бизнеса в приятное приключение с толпой друзей-единомышленников, – поделилась студентка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Александра Дедюлина.



Фестиваль «Ночи над Волгой – 2018» проводится Центром молодежного туризма и Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.