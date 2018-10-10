​Собственнику северного корпуса здания речного вокзала в Ярославле рекомендовано в кратчайший срок восстановить демонтированные фасадные элементы, кровлю здания и поставить окна, чтобы минимизировать воздействие на объект осадков и низких температур. Об этом сообщил директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.



– 3 октября здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, – напомнил он. – Мы уведомили об этом собственника. Статус здания изменился, оно признано памятником. Соответственно, все работы на нем в обязательном порядке должны проходить согласование в уполномоченном органе по охране объектов культурного наследия.



Собственнику рекомендовано получить задание на проведение работ по сохранению памятника с учетом утвержденного предмета охраны. Также он должен подготовить проект реставрации и приспособления данного объекта для современного использования с привлечением лицензированной организации и провести государственную историко-культурную экспертизу данной документации.



Работы по реконструкции объекта возможны только при получении соответствующего разрешения. Департаментом охраны объектов культурного наследия согласовано с прокуратурой проведение внеплановой проверки по выполнению обязательных для собственника мероприятий, которая состоится в начале следующей недели.



Справка



Северный корпус речного вокзала признан выявленным объектом культурного наследия по рекомендации научно-методического совета при департаменте охраны объектов культурного наследия. Здание является своеобразной визитной карточкой Ярославля и формирует панораму правого берега Волги. Авторский коллектив данного проекта был удостоен Государственной премии РСФСР в 1986 году за архитектуру комплекса.



Включение речного вокзала в перечень выявленных объектов культурного наследия позволит сохранить первоначальный облик и архитектуру здания.