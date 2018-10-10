|Губернатор Дмитрий Миронов подвел итоги первого дня работы делегации региона на XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», открывшейся сегодня на площадке ВДНХ в Москве.
– Подписано 5 важных для Ярославской области соглашений на общую сумму около 6 миллиардов рублей, – сообщил Дмитрий Миронов. – Их реализация поможет трудоустроить более 200 жителей нашего региона, а также пополнить бюджет предположительно на 500 миллионов за счет налоговых сборов.
Соглашения подписаны с ООО «АгриВолга», Евразийским банком развития, компанией «РТ-Композит». Губернатор отметил, что реализация договоренностей с руководством компании «Ярославские ягоды» позволит насытить рынок отечественной продукцией, взаимодействие с предприятием «Восход» – увеличить объем товарного молока на 20 тысяч тонн в год.
– Это повысит самообеспеченность региона молоком и создаст сырьевую базу для сырного кластера. Замечу, что все производимое молоко будет перерабатываться внутри региона, – добавил глава региона.
Завтра работа ярославской делегации на форуме будет продолжена. Запланированы переговоры с действующими и потенциальными партнерами, участие в круглом столе «Государственная поддержка в АПК: проблемы и перспективы», тематических семинарах, дискуссионных площадках. Также на выставке «Золотая осень» пройдут церемонии награждения победителей отраслевых конкурсов.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:00
36 просмотров
2018.10.10 Региональный центр инжиниринга оказывает предпринимателям 13 видов услуг2018.10.10 Собственник здания речного вокзала должен в кратчайший срок восстановить демонтированные фасадные элементы2018.10.10 Два проекта ярославских студентов стали победителями всероссийского фестиваля «Ночи над Волгой»2018.10.10 В Угличском районе будет построена биофабрика по производству заквасок для изготовления сыров 2018.10.10 Пирамида из яиц ОАО «Волжанин» занесена в Книгу рекордов Гиннесса