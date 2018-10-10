​Губернатор Дмитрий Миронов подвел итоги первого дня работы делегации региона на XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», открывшейся сегодня на площадке ВДНХ в Москве.



– Подписано 5 важных для Ярославской области соглашений на общую сумму около 6 миллиардов рублей, – сообщил Дмитрий Миронов. – Их реализация поможет трудоустроить более 200 жителей нашего региона, а также пополнить бюджет предположительно на 500 миллионов за счет налоговых сборов.



Соглашения подписаны с ООО «АгриВолга», Евразийским банком развития, компанией «РТ-Композит». Губернатор отметил, что реализация договоренностей с руководством компании «Ярославские ягоды» позволит насытить рынок отечественной продукцией, взаимодействие с предприятием «Восход» – увеличить объем товарного молока на 20 тысяч тонн в год.



– Это повысит самообеспеченность региона молоком и создаст сырьевую базу для сырного кластера. Замечу, что все производимое молоко будет перерабатываться внутри региона, – добавил глава региона.



Завтра работа ярославской делегации на форуме будет продолжена. Запланированы переговоры с действующими и потенциальными партнерами, участие в круглом столе «Государственная поддержка в АПК: проблемы и перспективы», тематических семинарах, дискуссионных площадках. Также на выставке «Золотая осень» пройдут церемонии награждения победителей отраслевых конкурсов.