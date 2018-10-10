​10 октября Региональный центр инжиниринга (РЦИ), входящий в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, провел отчетно-стратегическую сессию для подведения промежуточных итогов 2018 года и определения вектора работы в 2019 году.



В текущем году РЦИ по итогам обратной связи от участников сессии прошлого года добавил два новых вида услуг. Это проведение патентных исследований и изготовление опытных образцов продукции. Таким образом, в 2018 году РЦИ оказывает восемь видов неинженерных услуг и пять видов инженерных. Также центр закупил 3D-сканер для реверс-инжиниринга. В перспективе – приобретение производственного оборудования для изготовления опытных образцов продукции, узлов и деталей, добавление новой услуги – прототипирования.



– Концепция РЦИ – это комплексная работа с предприятиями малого и среднего предпринимательства, начиная с составления бизнес-плана, оказания комплекса конструкторских, технологических, маркетинговых услуг и заканчивая выпуском опытных образцов деталей, узлов и продукции, – сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Каждый год РЦИ наращивает количество получивших поддержку предпринимателей, и в 2018 году их будет не менее 76. Это важно, так как центр играет значительную роль в процессе встраивания малого и среднего бизнеса в систему кооперации с крупнейшими заказчиками.



Одним из получателей услуг РЦИ в 2018 году стала тутаевская компания «Феникс». Основной профиль ее деятельности – литье металла, механическая обработка металлических изделий, производство запчастей, комплектующих для железной дороги, нефтебуровых установок, деревообрабатывающего оборудования и так далее, в том числе производство импортозамещающей продукции.



РЦИ провел квалификационную оценку компании и составил индивидуальную карту, где содержатся мероприятия по ее развитию. Это первый этап системы «доращивания». На следующем структуры поддержки малого и среднего бизнеса инвестиционного блока Правительства региона окажут предприятию поддержку и будут осуществлять его сопровождение.



– Также РЦИ помогает нам взаимодействовать с крупными госкорпорациями, так как у них есть элемент неверия в малый бизнес, и им нужны гарантии качества, – рассказал генеральный директор компании Рашид Галимов.



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Сайт РЦИ – http://rci76.ru/.