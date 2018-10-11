​Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, входящий в структуру инвестиционного блока Правительства Ярославской области, снизил процентные ставки по микрозаймам, тем самым сделав финансовую поддержку бизнеса еще более доступной. Так, по трем микрозаймам – «Основному», «Беззалоговому» и «Кооперативному» – ставка приравнивается к размеру ключевой и составит 7,5 процента годовых. Причем если Банк России будет снижать ключевую ставку, то и ставки фонда по этим микрозаймам снизятся.



– Доступность финансовых ресурсов является важнейшим условием для развития всех форм предпринимательства, – сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Поэтому мы приняли решение сделать меры поддержки фонда еще более комфортными для бизнеса. Уверена, этот шаг поможет развитию тех компаний региона, у которых низкий порог рентабельности.



Микрозайм «Основной» могут получить предприниматели всех видов деятельности на любые не запрещенные законом цели. Условия «Беззалогового» займа, как понятно из его названия, не требуют залога, но при этом должно быть не менее двух поручителей. Заем «Кооперативный» специально создан для производственных и потребительских кооперативов. Также у фонда существуют микрозаймы под 5, 6 и 7 процентов – для производственных предприятий, организаций народно-художественных промыслов, предпринимателей из малых и моногородов. Общие условия для всех займов: сумма до 3 миллионов рублей, на срок до 3 лет.



Все условия получения поддержки – на сайте фонда: http://fond76.ru/.